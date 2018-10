Der Betrieb an Terminal 2 des Münchner Flughafens ist nach einem Abfertigungsstopp wieder aufgenommen worden. Die Bundespolizei hat die gesuchte Person in Gewahrsam genommen, schrieb sie am Mittwochabend auf Twitter. „Fahndung erfolgreich“, hieß es. Die Abfertigung an Terminal 2 war gestoppt worden, weil eine männliche Person vom Transitbereich unberechtigt in einen Teil des Flughafens gelangt sei, zu dem nur Flughafenmitarbeiter Zugang haben.