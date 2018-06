Betreuungsgeld bereits in fast 37 000 Fällen bewilligt

Nur einen Monat nach der Einführung ist in Bayern schon in fast 37 000 Fällen das umstrittene Betreuungsgeld bewilligt worden. Damit seien seit Inkrafttreten schon knapp 50 Prozent der bisher eingegangenen Anträge entschieden worden, teilte Sozialministerin Emilia Müller am Donnerstag in München mit. „Das Bayerische Betreuungsgeld ist ein Erfolg und eine Bestätigung unserer Familienpolitik“, erklärte die CSU-Politikerin. „Wir unterstützen alle Eltern, egal, für welchen Lebensplan sie sich entscheiden: sie können entweder die öffentlich geförderte Kinderbetreuung in Anspruch nehmen oder das Bayerische Betreuungsgeld.“

Ursprünglich hatte der Bund das Betreuungsgeld - auf Drängen der CSU - gezahlt, dann kippte das Bundesverfassungsgericht die Zahlung. Der Grund: Für Familienleistungen sind die Länder und nicht der Bund zuständig. Deswegen zahlt die Staatsregierung das Betreuungsgeld jetzt als bayerische Landesleistung weiter.

