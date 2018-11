Von Deutsche Presse-Agentur

Mit Andreas Stoch an der Spitze will die SPD Baden-Württemberg nach internen Querelen und schlechten Umfragewerten einen Neuanfang starten. Der Landtagsfraktionschef gewann am Samstag beim Parteitag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) eine Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci. Stoch bekam im ersten Wahlgang 159 Stimmen (50,64 Prozent), auf Castellucci entfielen 151 Stimmen (48,09 Prozent). Es gab vier Enthaltungen. Nach seine Niederlage rief Castellucci seine Anhänger dazu auf, jetzt den neugewählten Vorsitzenden ...