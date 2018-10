Bestohlene Seniorin lockt Dieb in Falle

In Nordschwaben hat eine 82-Jährige einen Dieb in eine Falle gelockt und so für die Strafverfolgung des 33-Jährigen gesorgt. Der Mann hatte eine Zeitungsanzeige aufgegeben, wonach er Gegenstände „aus Omas Zeiten“ suche. Als die Seniorin aus Wemding dem Mann am Sonntag Zinnkrüge und anderes ihrer Wohnung zeigte, stahl der Gauner der Rentnerin Schmuck.

Die Frau bemerkte dies, nachdem der Mann bereits gegangen war. Die 82-Jährige rief den vermeintlichen Händler an und lockte ihn unter einem Vorwand zurück. Als der Mann zurückkam, warteten bereits Polizisten auf ihn. Im Auto des 33-Jährigen sei dann das Diebesgut im Wert von etwa 300 Euro entdeckt worden, berichtete die Polizei am Dienstag.

Polizeibericht