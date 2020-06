„Besorgniserregend und absolut inakzeptabel“: So gefährlich leben Bayerns Polizisten

Auch in Bayern leben Polizeibeamte immer gefährlicher. Nach den Zahlen des bayerischen Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr 7959 Fälle von körperlicher oder verbaler Gewalt gegen Polizeibeamte registriert (plus 3,5 Prozent gegenüber 2018). Das markiere einen neuen Höchststand seit dem Beginn dieser Aufzeichnungen im Jahr 2010, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München.

2599 Polizisten im Dienst verletzt

In 4501 Fällen (plus 2,7 Prozent gegenüber 2018) seien die Beamten körperlich angegangen worden, berichtete Herrmann. Dabei seien 2599 Polizisten verletzt worden, was zu 4369 Dienstausfalltagen (plus 11,8 Prozent) oder etwa 35.000 ausgefallenen Arbeitsstunden geführt habe. Diese Entwicklung sei „besorgniserregend und absolut inakzeptabel“, sagte Herrmann.

Die nach Angaben des Ministers inzwischen in allen bayerischen Polizeidienststellen zur Verfügung stehenden persönlichen Videokameras (Bodycams), von denen man sich auch eine abschreckende Wirkung versprochen hatte, hielten die Angreifer offenbar nicht auf. Das lag auch daran, dass 67 Prozent der 6623 Täter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Auch andere Einsatzkräfte sind in Gefahr

Nicht nur Polizeibeamte, sondern auch andere Einsatzkräfte wurden 2019 angegangen. So wurden im vergangenen Jahr 82 Straftaten gegen Feuerwehrleute und 311 gegen Angehörige des Rettungspersonals registriert.

Die meisten Attacken auf Polizeibeamte ereignen sich in den Ballungsräumen sowie in den Nachtstunden. Dass sich die Situation aber auch auf dem Land zuspitzen kann, erfuhr der junge Polizeikommissar Johannes Dürr im Februar 2019 bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kitzingen (Unterfranken). Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ging dabei unvermittelt massiv gegen ihn und seine Kollegin vor. Der Polizist musste anschließend in der Augenklinik Würzburg behandelt werden, weil ihm der rabiate Verkehrsteilnehmer die Augäpfel eingedrückt hatte. Glücklicherweise, so schilderte Dürr die Lage auf einer Pressekonferenz des Innenministeriums, habe der Mann sich nicht wie offenbar beabsichtigt in den Besitz der Dienstwaffe bringen können.

Ein Distanz-Elektroimpulsgerät, kurz Taser genannt, könnte in solchen Situationen hilfreich sein, meinen viele Beamte. Im Polizeiministerium ist man damit zurückhaltend. Die Taser kommen nur bei den sogenannten Unterstützungskommandos (USK) sowie bei Einsatzzügen in Aschaffenburg, Straubing, Regensburg und Kempten zum Einsatz, verkündete Herrmann.

120 Millionen Euro für Uniformen, Schutzausrüstung und Waffen

Die Taser-Handhabung erfordere eine „ganz besondere Ausbildung“. Man werde die Geräte daher „nicht jedem Polizeibeamten an die Hand geben“. 120 Millionen Euro hat der Freistaat nach Angaben Herrmanns im vergangenen Jahr für neue Uniformen, Schutzausrüstung sowie neue Einsatzstöcke und Dienstpistolen sowie für 1400 Bodycams ausgegeben.

Das bayerische Konzept von Polizei und Staatsanwaltschaften zur schnelleren Verurteilung von Tätern hat sich nach den Worten Herrmanns „sehr bewährt“. In einer Reihe von Fällen habe es schnelle Verurteilungen gegeben. So sei ein Täter, der Anfang April 2020 in Neustadt an der Waldnaab einen Polizisten mit dem Fahrzeug mitgeschleift hatte, eineinhalb Monate nach der Tat mit einer zwölfmonatigen Haftstrafe auf Bewährung, zwei Jahre Führerscheinentzug und 150 Sozialstunden bedient worden. Die Täter müssten nicht nur „die absolute Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen, sondern auch unsere Verachtung“, forderte der Vorsitzende der Freien Wähler im Landtag Florian Streibl.