Berufsschäfer übergeben Petition an Landtagsabgeordnete

Mit der Übergabe der Petition #SchäfereiRetten an Landtagsabgeordnete haben am Donnerstag Berufsschäfer in München ihrer Forderung nach einer Weidetierprämie Nachdruck verliehen. „Da geht es um 38 Euro pro Mutterschaf im Jahr“, erklärte Hermann Stadler, bayerischer Delegierter im Bundesverband Berufsschäfer. Seit 2005 seien zwischen 40 und 50 Prozent der Schäfereien in Deutschland aufgegeben worden, betonte Stadler. Das geforderte Geld könne helfen, die Wirtschaftlichkeit des Berufes zu fördern. Die Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU), Eric Beißwenger (CSU) und Nikolaus Kraus (Freie Wähler) nahmen die Petition entgegen.

Bundesweit wollten am Donnerstag Schäfer vor insgesamt zwölf deutsche Landtage ziehn, um Unterschriften für ihre Forderung zu übergeben, so der Bundesverband der Berufsschäfer. Neben München gehörten auch Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Hannover, Kiel, Magdeburg, Mainz, Potsdam, Schwerin, Stuttgart und Wiesbaden dazu.

Pressemitteilung des Bundesverbands Berufsschäfer