Bertens erneut bei Nürnberger Tennisturnier

Titelverteidigerin Kiki Bertens schlägt auch in diesem Jahr beim Tennisturnier in Nürnberg auf. Der Veranstalter bestätigte am Donnerstag die erneute Teilnahme der 26-jährigen Niederländerin bei der mit 250 000 US-Dollar dotierten Veranstaltung. Bertens konnte das fränkische Sandplatz-Event bereits 2016 sowie 2017 für sich entscheiden und peilt nun den Hattrick an. Nürnberg sei ein „sehr spezieller Ort für mich. Und ich hoffe, es geht noch weiter - auf geht's zum dritten Titel“, erklärte Bertens. Dieses Jahr findet der Nürnberger Versicherungscup vom 19. bis 26. Mai statt.

