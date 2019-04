Bertelsmann schließt 2021 Druckerei in Nürnberg

Jetzt ist der Wahlkampf eröffnet: Bauen, Wohnen und Mobilität sind die Hauptthemen gewesen, die bei der Vorstellung der Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai in Tuttlingen im Mittelpunkt standen. Der Rittergartenverein hatte am Dienstagabend in Stiefels Buchladen eingeladen. Die Freien Wähler ließen sich entschuldigen. Mit Fransiska Jung von der Tierschutzallianz und Peter Stresing von der AfD waren Vertreter der Listen dabei, die erstmals für den Gemeinderat kandidieren.