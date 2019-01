Berliner Hockey-Teams verpassen erneut die Hallen-Endrunde

Alle vier Berliner Hockeyteams sind in den Viertelfinals der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften gescheitert. Die zuvor in dieser Saison noch ungeschlagenen Damen des Berliner HC verloren am Samstag daheim mit 5:6 (2:2) gegen den TSV Mannheim. Im Anschluss kassierten die BHC-Herren beim 5:9 (2:6) gegen den Münchner SC ihre erste Saisonniederlage. Die Damen der Zehlendorfer Wespen unterlagen beim Südmeister Mannheimer HC mit 4:9 (0:5). Die Wespen-Herren mussten sich auswärts dem TSV Mannheim mit 2:4 (0:2) geschlagen geben. Damit findet das Final Four zum dritten Mal in Serie ohne Berliner Beteiligung statt.

„Wir haben eine geile Saison gespielt, aber wenn’s drum geht, muss man auch mal so einen schlagen“, meinte BHC-Herren-Trainer Rein van Eijk, dessen Team die Vorrunde mit dem besten Torverhältnis aller 24 Erstligisten abgeschlossen hatte. Der Ostmeister war vor 800 Zuschauern im Cole-Sports-Center bereits in der zweiten Minute durch Toptorjäger Tim Strüven in Führung gegangen, kassierte nach dem 2:2-Ausgleich der Münchner aber vier weitere Gegentreffer in nicht einmal sieben Minuten. „Da haben wir das Spiel verloren“, sagte der Niederländer zum 2:6-Pausenstand.

Auch die BHC-Damen verpassten nach starkem Beginn den ersten Halbfinal-Einzug seit 2016. „Die Enttäuschung ist sehr groß, weil wir jetzt das dritte Viertelfinale hintereinander verlieren“, räumte die starke Junioren-Nationaltorhüterin Anna Kilian ein. Die Aufholjagd ihrer Vorderleute nach dem 3:6-Rückstand begann mit zwei Treffern in den letzten drei Minuten jedoch zu spät.

Berliner Hockey Club

SV Zehlendorfer Wespen