Bericht: Fußball-Verband will Fans bei Amateurspielen

In der Debatte um eine Wiederzulassung von Fans zu Amateurspielen drängt der Bayerische Fußball-Verband die Politik zu einer Lockerung der Corona-Regeln. In einem Brief an das Innenministerium in München fordert der BFV, dass ab September ähnlich wie bei anderen Open-Air-Kulturveranstaltungen wieder Zuschauer anwesend sein dürfen. Das berichtete die „Passauer Neue Presse“ am Mittwoch. In Bayern sind anders als in anderen Bundesländern noch keine Zuschauer bei Amateurpartien erlaubt.

Der Verband hoffe demnach, dass bei entsprechenden Vorkehrungen in kleineren Stadien bis zu 400 Fans zugelassen werden. „Was für die Kultur seit längerem Anwendung findet, muss nun auch im Sport möglich sein“, heißt es laut „PNP“ in dem Schreiben, das von Verbandschef und DFB-Vizepräsident Rainer Koch unterzeichnet ist. Der BFV äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Zeitungsbericht.

Im bayerischen Amateur-Fußball mit den insgesamt mehr als 4500 Vereinen dürfen seit Ende Juli wieder Freundschaftsspiele ausgetragen werden. Anders als in anderen Verbänden war die Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie nicht abgebrochen, sondern lediglich unterbrochen worden. Im September soll die Spielzeit fortgesetzt werden.

Weil für viele kleinere Clubs die Eintrittsgelder einen erheblichen Teil der Einnahmen ausmachen, drängen diese vor allem den Verband, sich bei der Politik für eine Zulassung von Fans einzusetzen.

Homepage BFV