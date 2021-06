Bericht: Defensivspieler Jung vor Wechsel zu Greuther Fürth

Nachdem Fußball-Profi Gideon Jung seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vor gut zwei Wochen vorzeitig aufgelöst hat, steht der U21-Europameister von 2017 nun vor einem Wechsel in die Bundesliga. Wie die „Bild“ (Montag) berichtete, soll der 26 Jahre alte Defensivspieler zu Erstliga-Aufsteiger Greuther Fürth gehen. Am Dienstag soll der Medizincheck in Fürth anstehen. Besteht Jung diesen, soll er einen Vertrag unterschreiben.

Jung hatte 143 Pflichtspiele für den HSV absolviert. Den ganz großen Durchbruch hat der talentierte Spieler aber nicht geschafft.

