Bergwanderer stürzt 70 Meter in die Tiefe

Ein Bergwanderer ist am 1634 Meter hohen Brünnstein bei Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 68-Jährige am Vortag in der Dunkelheit auf dem Wanderweg vom Brünnsteinhaus Richtung Buchau abgestiegen. Auf der Höhe des sogenannten Bankerls kam der Mann vom Weg ab und stürzte über steiles, felsiges Gelände ab. Sein Leichnam wurde von der Bergwacht und Polizeibergführern in der Nacht zum Dienstag geborgen.

Pressemitteilung der Polizei