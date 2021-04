Bergwanderer aus absturzgefährdetem Gelände gerettet

Bergwacht und Polizei haben mit einem mehrstündigen Rettungseinsatz ein junges Paar am Berg Fricken zwischen Oberau und Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerettet. Der Mann und die Frau hatten sich in einem absturzgefährdeten Gelände beim Bergwandern verstiegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ehrenamtliche Retter der Bergwacht gelangten zunächst zu Fuß zu dem Paar. Mit einem Hubschrauber der Polizei wurden die Wanderer ins Tal geflogen. Beide blieben unverletzt. Insgesamt habe der Einsatz am Freitag fünf Stunden gedauert.

