Bergwanderer abgestürzt: Tot

Ein 74-Jähriger ist bei einer Wanderung in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagvormittag zur Höfats bei Oberstdorf aufgebrochen. Als er am späten Abend noch nicht zurückgekehrt war, verständigten die Angehörigen die Polizei. Die machte sich gemeinsam mit der Bergwacht auf die Suche nach dem Mann. Gegen Mitternacht fanden die Einsatzkräfte zunächst das Fahrrad und dann die Leiche des 74-Jährigen. Er war in der Westwand des Berges abgestürzt.

Pressemitteilung Polizei