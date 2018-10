Ein 67-Jähriger ist bei einer Bergwanderung im Oberallgäu 60 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Er war nach ersten Erkenntnissen gestolpert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte bargen den Wanderer am Freitag mit einem Rettungshubschrauber. Mit schweren Kopfverletzungen und Knochenbrüchen kam er in ein Krankenhaus.