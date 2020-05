Bergwacht: Weniger Einsätze und keine Corona-Erkrankten

Deutlich weniger Einsätze und keine bei der Arbeit infizierten Teammitglieder - so lautet ein Zwischenfazit der Bergwacht Bayern in der Corona-Pandemie. Um mehr als die Hälfte seien die Einsätze in März und April im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren zurückgegangen, teilte die Bergwacht am Mittwoch mit.

„Ein sichtbares Zeichen einer breiten Zustimmung der Bevölkerung auf die Ausgangsbeschränkungen, auch wenn hier unsere Freiheit in den Bergen temporär ein Stück weit in Frage gestellt wurde“, kommentierte Vorsitzender Otto Möslang. Die Bergwacht Bayern hatte zuvor dazu aufgerufen, in der Coronavirus-Pandemie auf Bergsport und Ausflüge ins Gebirge zu verzichten.

Bergwacht Bayern