Bergwacht: Vor Wanderung informieren

Auch kleinere Bergwanderungen wollen gut vorbereitet sein. „Das beginnt beim Wetterbericht und hört beim Packen des Rucksacks auf“, sagte Peter Haberstock von der Bergwachtregion Allgäu in Immenstadt zum Beginn der diesjährigen Herbstwandersaison. „Man sollte sich vorher über die Tour informieren. Ist es ein einfacher Wanderweg oder schwieriges Absturzgelände?“ Haberstock empfahl, Fachliteratur zu lesen oder sich beim Deutschen Alpenverein (DAV) und örtlichen Beratungsstellen schlauzumachen.

„Jedenfalls sollte keiner eine Tour planen, die für ihn viel zu steil ist“, warnte der Bergwachtexperte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. „Er soll sich ruhig fragen: Hab' ich es aufgrund meiner körperlichen Verfassung im Kreuz?“ Schlechtwetterfronten würden heutzutage relativ zuverlässig von den Meteorologen vorhergesagt, so dass sich Wanderer darauf einstellen könnten. „Wenn der Wetterumschwung einsetzt, sollten sie wieder im Tal sein oder zumindest in einem geschützten Bereich“, riet Haberstock. Er warnte vor starkem Regen oder Schnee in höheren Lagen, vor Steinschlag und Sturzbächen.

Auch sollten die Wanderer daran denken, dass es im Herbst deutlich früher dunkel wird. „Das gilt besonders mit dem Ende der Sommerzeit, dann ist es um 18.00 Uhr stockfinster.“ Die Sommerzeit endet dieses Jahr am 28. Oktober. Daher gehöre neben regenfester und warmer Schutzkleidung eine Stirnlampe in den Rucksack. „Auch eine Mütze gehört hinein, ebenso ein Erste-Hilfe-Set und genügend zu trinken.“ Dass festes Schuhwerk getragen wird, ist für Haberstock eine Selbstverständlichkeit.

Für die Wanderung selbst empfiehlt der Bergwachtexperte: „Wer sich unsicher fühlt, soll unbedingt auf dem ausgewiesenen Weg bleiben.“ Von vorherigem Aufwärmen oder Dehnübungen für die Muskulatur hält Haberstock wenig: „Ich denke, wenn jemand nur ein bisschen Sport treibt, läuft er sich schon langsam warm.“

Die Bergwacht — sie gehört zum Bayerischen Roten Kreuz (BRK) — ist für den Rettungsdienst in den Alpen und Mittelgebirgen zuständig. Die mehr als 4000 ehrenamtlichen Helfer leisten Jahr für Jahr an die 12 000 Einsätze.