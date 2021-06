Bergwacht kann vermissten Mann nur tot bergen

Ein vermisst gemeldeter Mann ist nach stundenlanger Suche tot am Heuberg in Nußdorf am Inn (Landkreis Rosenheim) gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 65-Jährige einen Abhang hinabgestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Etwa 70 Einsatzkräfte suchten rund sieben Stunden lang den Bereich um den Heuberg nach dem vermissten Mann ab, bis seine Leiche fanden. Letztlich konnten sie nur noch seine Leiche bergen.

