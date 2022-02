Bergung der verunglückten S-Bahn-Züge bei München begonnen

Nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn hat die Deutsche Bahn am Donnerstag mit der Bergung der Züge begonnen. Eine Spezialfirma rückte am Morgen mit einem Kran an; Feuerwehr und Technisches Hilfswerk unterstützen die Aktion. Eine Diesellok brachte eine Gerätezug mit Spezialwerkzeugen. Zur Vorbereitung war bereits am Vortag der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgebaut worden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, sei noch offen, sagte ein Bahnsprecher.

Die beiden mit 95 Menschen besetzten Bahnen waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei wollten am Mittag über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-169736/2