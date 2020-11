Eine Bergsteigerin ist im Allgäu tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 49-Jährige am Sonntagnachmittag am Branderschrofen nahe Schwangau (Landkreis Ostallgäu) abgestürzt. Die Bergung der Frau gelang den Rettungskräften den Angaben zufolge jedoch erst am Montag, weil dies am Sonntagabend in der Dunkelheit zu gefährlich gewesen wäre.