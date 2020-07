Bergsteiger stürzt in Berchtesgadener Alpen und stirbt

Ein 32 Jahre alter Bergsteiger aus Freilassing ist auf dem Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen 15 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Knapp unterhalb des Gipfels sei ihm ein Stein ausgebrochen, er sei abgestürzt und bewusstlos mit einer schweren Kopfverletzung auf einem Felsband liegengeblieben, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Seine Seilpartnerin, die Bergwacht und die Besatzung eines Notarzthubschraubers versuchten am Montag noch, den Schwerverletzten zu retten, „hatten aber letztlich keine Chance“, hieß es. Der Mann starb trotz aller Bemühungen während der Rettungsaktion.

Mitteilung