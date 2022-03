Bergsteiger stürzt an der Benediktenwand ab und stirbt

Ein 28-jähriger Mann ist beim Bergsteigen an der Benediktenwand in den Voralpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Lebensgefährtin den Mann am Samstagabend als vermisst gemeldet. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei machte sich daraufhin auf die Suche und fand die Leiche des 28-Jährigen am Fuß der Benediktenwand. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Absturz aus. Wie die Lebensgefährtin bei der Polizei angab, wollte der Mann am Samstag im Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen allein durch die 400 Meter hohe Nordwand der Benediktenwand klettern.

Pressemitteilung

