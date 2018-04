Bergsteiger stürzt 80 Meter in die Tiefe: schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Bergsteiger aus Baden-Württemberg ist an der Zwerchenbergalm im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) bei einem Absturz schwer verletzt worden. Der Urlauber aus Pforzheim rutschte in sehr steilem, felsigen Gelände aus und stürzte rund 80 Meter in die Tiefe. Trotz schwerer Verletzungen konnte er mit seinem Handy die Bergwacht alarmieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Hubschrauber flog den Mann nach der Rettung mit einem 50 Meter langen Bergetau ins Krankenhaus. Warum der Mann am Mittwoch auf seiner Tour den Halt verlor, war zunächst unklar.