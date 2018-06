Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Bergretter haben bei Garmisch die Leiche eines vermissten Bergsteigers aus München gefunden. Der 46-Jährige war offenbar an einem Aussichtspunkt auf dem Weg zum Waxenstein in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde seit Sonntag vermisst. Am Donnerstag entdeckten die Bergretter zunächst die Wanderstöcke des Mannes und später seine Leiche.