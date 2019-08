Bergsteiger aus Israel stürzt am Watzmann in die Tiefe

Am Watzmann ist ein Bergsteiger aus Israel rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Der 30-Jährige hatte sich am Freitag alleine bei Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) auf den Weg gemacht und rutschte auf rund 1700 Metern Höhe an einem steilen, felsigen Abschnitt ab, wie die Bergwacht mitteilte. Andere Bergsteiger beobachteten den Absturz. Retter stellten nur noch den Tod des Mannes fest. Die Zeugen konnten ihre Wanderungen nicht mehr fortsetzen und mussten von Hubschraubern ins Tal geflogen werden.

Pressemitteilung der Bergwacht