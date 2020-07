Bergretter halten Fleck für abgestürzten Gleitschirm

Im Ostallgäu hat ein größerer Fleck in einer Felswand für einen Rettungseinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden am Vorabend die Bergwacht und ein Rettungshubschrauber alarmiert, weil bei Schwangau in der Wand ein abgestürzter Gleitschirmflieger vermutet wurde. Die Retter hatten dann per Fernglas ebenfalls einen hellen Fleck bei dem Felsen gesichtet und waren auch davon ausgegangen, dass es sich um einen in dem Massiv hängenden Schirm handelt.

Erst als der Hubschrauber sich dem vermeintlichen Absturzort näherte, wurde erkannt, dass es gar kein Gleitschirm war. Tatsächlich war durch Erosion Gestein aus dem Kalkfelsen gebrochen und hatte den hellen Fleck hinterlassen.

Polizeibericht