Ein Bergläufer ist in den Allgäuer Alpen rund 80 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 31-Jährige sei beim Abstieg vom Entschenkopf nahe Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu abgerutscht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Sein 38-jähriger Begleiter hatte den Absturz am Freitag Rettungskräften gemeldet. Am Samstag barg die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Leiche aus dem unwegsamen Gelände.