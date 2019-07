Bereits 190 000 Besucher bei Gartenschau Wassertrüdingen

Das sonnige Frühsommerwetter hat nach Veranstalter-Angaben über Erwarten viele Naturliebhaber auf das Gelände der „kleinen Landesgartenschau“ im mittelfränkischen Wassertrüdingen gelockt. Bereits nach zwei Monaten seien 190 000 Besucher registriert worden, teilte die Betreibergesellschaft am Freitag in einer Zwischenbilanz mit. Dass die Blumenschau auch in der Region ankomme, zeigten die 9000 verkauften Dauerkarten. Dies seien deutlich mehr als erwartet. Ein Besuchermagnet sei neben dem Sommerfest auch das Chorfest gewesen. Gut angenommen würden auch die auf der Gartenschau angebotenen E-Scooter, die behinderten Menschen den Besuch des weitläufigen Gartenschaugeländes erleichtern sollen.

Die bis 8. September dauernde Schau besteht im Wesentlichen aus zwei Landschaftsparks, die mit der Wassertrüdinger Altstadt verknüpft sind. Nach den Entwürfen des Berliner Landschaftsarchitekten Maik Böhmer wurde in den einen Park, den Klingenweiherpark, eine frühere Bauschuttdeponie integriert und mit einer Aussichtsplattform versehen. Ein goldfarbener Steig führt in Serpentinen zu dem Aussichtspunkt hinauf. Im zweiten Park, dem Wörnitzpark, bemühten sich die Planer, den dort erforderlichen Hochwasserschutz harmonisch einzufügen; nun schützt ein begrünter Damm mit Liegewiese und ein Wasserspielplatz die Stadt vor den Naturgewalten.

Webseite der Regionalgartenschau