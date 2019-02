Berchinger Rossmarkt bei winterlichem Wetter

Von Sophia Dick und Mila Badalucco

Einen hitziger Meinungsaustausch im Netz gibt es über den Schülerstreik vergangenen Freitag, der an Orten in ganz Europa stattfand. Rund 1500 Schüler fanden sich auch in Ravensburg zusammen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren.

„Ich bin überzeugt, dass die Schüler mit gutem Beispiel vorangehen“, kommentiert Anneliese B. auf Schwäbische.de. Sie ist begeistert von der Aktion der Kinder: „Bravo an die Jungen, dran bleiben, dann wird das was mit der Klimarettung.