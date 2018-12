Beratungsstelle soll Kommunen und Muslime zusammenbringen

Für eine bessere Zusammenarbeit von Kommunen und Muslimen im Freistaat soll ab dem neuen Jahr eine Beratungsstelle in München sorgen. Angesiedelt wird die Einrichtung „Islamberatung in Bayern. Brückenbauer zwischen muslimisch geprägten Lebenswelten und Kommunen“ ab dem 1. Januar bei der Eugen-Biser-Stiftung, wie die Verantwortlichen am Donnerstag in München erklärten. Das kostenlose Angebot richtet sich unter anderem an Mitarbeiter in den Verwaltungen, Bürgermeister und muslimische Verbände.

Eine Studie der Stiftung hatte ergeben, dass beide Seiten bislang zu wenig über die jeweiligen Arbeitsweisen, Strukturen und Ansprechpartner wüssten. Unwissenheit gegenüber muslimischen Traditionen erschwere vereinzelt die Zusammenarbeit vor Ort.

Die Islamberatung sei eine fachliche Hilfestellung für Vertreter von muslimischen Verbänden und der Kommunen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er sehe eine Chance für Aufklärung, gegenseitiges Verständnis und einen guten Beitrag zur Integration.