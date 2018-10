Beratungsstelle für Prostituierte hilft auch Sexarbeitern

Die Beratungsstelle für Prostituierte in Nürnberg unterstützt nicht nur Frauen. Auch Sexarbeiter wenden sich an die Fachstelle Kassandra, wie eine Sprecherin erklärte. Im vergangenen Jahr waren das 165 Männer, die anderen Männern sexuelle Dienste anboten. Gerade in diesem Bereich der Prostitution sei das Ansteckungsrisiko für HIV und andere durch Sex übertragbare Krankheiten groß und Beratung wichtig.

Die Arbeitsbedingungen für Männer seien häufig viel unsicherer als für Frauen. Kassandra-Streetworker seien an Treffpunkten der Szene in Nürnberg, Fürth und Erlangen im Einsatz und informierten über die Angebote der Beratungsstelle. Für diesen Bereich der Prostitution gebe es in Nürnberg und Umgebung keine andere Einrichtung.

Die Auskunft wurde vor rund 30 Jahren unter anderen von Prostituierten gegründet, um sich für Sexarbeiterinnen einzusetzen. Anfragen kämen mittlerweile aus ganz Nordbayern. Für Südbayern verweise man an die Beratungsstelle in München, sagte die Sprecherin.

Mehr als 770 Beratungen habe die Nürnberger Stelle im vergangenen Jahr durchgeführt - anonym, persönlich, telefonisch oder online. Bei Bedarf werde beispielsweise ans Gesundheitsamt oder Ambulanzen vermittelt. Fünf Fachkräfte kümmern sich um die Frauen und Männer. Sie würden etwa bei der Krankenversicherung, Steuern, Behördengängen und Fragen rund um Sucht unterstützen. Die Arbeit werde über diverse Förderungen finanziert, Spenden seien nicht immer leicht zu bekommen.

Bis zu 90 Prozent der Prostituierten, die sich an die Beratungsstelle wenden, hätten Migrationshintergrund. Die meisten kommen laut Statistik aus Ungarn und Bulgarien. Im Schnitt seien die Frauen 35 Jahre alt.

