Polizei und Feuerwehr haben in der Nacht zum Dienstag auslaufendes Benzin aus einem Güterwagen gestoppt. Der undichte Kesselwagen, der im Güterbahnhof in Passau stand, sei in der Nacht gemeldet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Möglicherweise sei er zu stark befüllt gewesen, hieß es. Der Waggon enthielt 57 000 Liter Benzin. Die Einsatzkräfte konnten den Kesselwagen so abdichten, dass nur ein paar Liter Benzin austraten.

Mitteilung der Polizei