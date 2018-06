Der FC Ingolstadt muss 5000 Euro Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zahlen. Dies teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach einer Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss am Montag mit. Beim 2:3 am 26. Januar im Zweitligaspiel beim SSV Jahn Regensburg wurden im Ingolstädter Zuschauerblock in der 17. Minute fünf Bengalische Feuer gezündet. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

