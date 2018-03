„Bella Ciao“ - Münchner Chöre singen gegen Pegida

Mehr als 30 Chöre wollen heute in München ihre Stimmen gegen Pegida erheben. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll die groß angelegte Chorprobe auf dem Max-Joseph-Platz vor der Staatsoper eröffnen, wie die Initiatoren des Kulturzentrums Bellevue di Monaco am Freitag mitteilten. Der Protest richtet sich gegen die Kundgebung und Demonstration von Pegida Dresden in München, zu denen am Samstagnachmittag auch Lutz Bachmann erwartet wird. Anstimmen möchten die Sänger unter anderem das Partisanenlied „Bella Ciao“, „Imagine“ von John Lennon sowie Beethovens „Ode an die Freude“.