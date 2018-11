Wegen eines Krampfes in seinem Bein hat ein Mann in Unterfranken das Gaspedal seines Autos ungewollt so stark durchgedrückt, dass ein zweites Auto mit Wucht in ein Schaufenster geschoben wurde. Die Glasscheibe des Geschäftes in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) splitterte und der 79-Jährige holte sich eine dicke Beule am Kopf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Ende entstand an den Autos und dem Geschäft ein Schaden von etwa 19 000 Euro.