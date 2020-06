Bein am Fahrrad eingeklemmt: Rettungskräfte befreien Mädchen

Beim Sturz in einem Allgäuer Bike-Park hat sich ein Mädchen das Bein so kompliziert am Pedal eingeklemmt, dass die Feuerwehr es befreien musste. Das Kindergartenkind fiel in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) mit seinem Radl hin, danach steckte sein Bein zwischen Rahmen und Pedal fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Feuerwehr konnte das Pedal letztlich am Donnerstagnachmittag mit einer Metallschere abzwicken und die Fünfjährige befreien. Das Mädchen erlitt durch den Sturz Verletzungen am Unterschenkel. Das Kind und seine Mutter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung