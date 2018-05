Beim Tanken: Hemd eines 26-Jährigen in Flammen

Beim Versuch, sein Auto mit einem Reservekanister nachzutanken, hat sich ein Mann in Unterfranken schwere Brandwunden zugezogen. Dem 26-Jährigen war auf der Bundesstraße 13 in Höhe Eibelstadt (Landkreis Würzburg) am späten Montagnachmittag das Benzin ausgegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er mit dem Kanister nachtanken wollte, entzündete sich plötzlich das Benzin samt Kanister. Auch das Hemd des Mannes geriet in Brand. Das konnte er glücklicherweise schnell ausziehen, er wurde aber dennoch an Händen und Armen scher verletzt. Der unter Schock stehende Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.