Beim Schneeräumen acht Meter in die Tiefe gestürzt

Beim Versuch ein Dach von Schnee zu befreien, ist im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ein Mann etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 58-Jährige wurde mit mehreren Knochenbrüchen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Er sei alleine und ohne Sicherung auf das Scheunendach in Immenstadt gestiegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 58-Jährige war den Angaben nach vermutlich auf der am Dach angebrachten Solaranlage ausgerutscht. Er fiel auf den Asphaltboden und zog sich dabei am Mittwoch die schweren Verletzungen zu. Ein Zeuge, der die Hilferufe des Mannes wahrnahm, verständigte den Rettungsdienst.