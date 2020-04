Beim Mützefangen schwer verletzt

Beim Versuch, ihre vom Kopf gewehte Mütze zu fangen, ist eine Fahrradfahrerin in Mindelheim gestürzt und schwer verletzt worden. Eine Windböe habe das Käppi davongetragen, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil die 30-Jährige bei ihrem Fangversuch die Kontrolle über ihr Radl verlor, fiel sie hin. Sie kam in ein Krankenhaus. Zu allem Übel stürzte auch noch ihr Ehemann, der wegen des Missgeschicks der Frau sofort anhalten wollte. Grund war, dass er zu stark bremste; er erlitt nach Polizeiangaben leichte Schürfwunden.

Mitteilung der Polizei