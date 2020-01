Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Kitzingen hat ein Autofahrer beim Ausparken eine Frau angefahren. Die 75-Jährige sei gestürzt und habe sich den Arm gebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Den Angaben zufolge war eine Unaufmerksamkeit des 81-Jährigen die Ursache für den Unfall am Freitag.