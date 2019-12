Bei grünen Hausnummern sehen viele rot

Man werde nicht „vor Facebook-Einträgen und Berichten in Boulevardzeitungen einknicken“, verkündete der Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Vilshofen, Florian Gams (SPD), um dann genau das zu tun. Anstatt ab 2020 blecherne grüne Hausnummern an ökologisch vorbildliche Haushalte zu vergeben, soll es nur eine papierne Urkunde geben. So wie für langjährige Blutspender oder verdiente Sportvereinsvorstände.

Ein Shitstorm ungeahnten Ausmaßes brach über den SPD-Kommunalpolitiker herein, als vor einigen Tagen die Sache mit den grünen Hausnummern bekannt wurde. Als Erstes stellte CSU-Vizegeneralsekretär Florian Hahn eine Verbindung zum „Social Scoring“ vor, mit der sich die kommunistische Partei Chinas das Wohlverhalten ihrer Bürger sichern will. Am letzten Sitzungstag vor der Weihnachtspause verurteilte eine breite Landtagsmehrheit von Freien Wählern bis AfD das Vilshofener Vorhaben als „Social Scoring“. Nur Grüne und SPD hielten dagegen. Bei Bürgermeister Gams standen die Telefone nicht mehr still. Die Reaktionen waren oft unterirdisch, berichtete der Passauer SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek. Darunter war auch die Frage „Wann gibt’s den Judenstern?“.

So viel bösen Gegenwind verkrafteten die Stadträte der etwas mehr als 16 000 Einwohner zählenden Kleinstadt an der Donau nicht. Mit 14 zu neun Stimmen beerdigten sie am Mittwochabend die grüne Hausnummer zugunsten des bewährten Systems der Urkundenverteilung. Eingebracht hatte die Idee ursprünglich die aus drei Damen bestehende FWG/Grüne-Fraktion.

Dabei hat die Vilshofener Stadtverwaltung nur mehr oder weniger kopiert, was anderswo schon geräuschlos umgesetzt ist. Im unterfränkischen Landkreis Main-Spes-sart zum Beispiel wurden bereits im Vorjahr 28 grüne Hausnummern für vorbildliches ökologisches Verhalten vergeben, in diesem Jahr bisher 26. „Wir haben bis heute ausschließlich positive Resonanz erhalten“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Bedenken habe es bisher nicht gegeben.

Eine ähnliche Auskunft kam vom Sprecher der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, die eine grüne Hausnummer bereits vor acht Jahren eingeführt hat. Auch dort wird das grüne Blech vergeben, wenn ein Haushalt nach einem vorgegebenen Punktesystem mindestens 100 Punkte erreicht hat. Bisher haben 79 Hausbesitzer in der 40 000-Einwohner-Stadt eine solche grüne Nummer erhalten. „Wir haben hier keine negativen Erfahrungen gemacht“, hieß es aus dem Rathaus der Großen Kreisstadt. Auch die Marktgemeinde Feucht (Nürnberger Land), die Gemeinde Hilpoltstein (Landkreis Roth) und die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Amberg-Sulzbach haben grüne Nummernschilder im Belohnungssortiment.

Die Kriterien, nach denen die Punkte für ökologisches Wohlverhalten vergeben werden, sind unterschiedlich. Während im Landkreis Osterholz energieeffizientes Bauen und Sanieren bewertet wird, durchleuchtet der Landkreis Mainz-Bingen auch die persönliche Lebensführung. Da geht es zum Beispiel auch darum, ob man zur Arbeit das Fahrrad nutzt, welches das bevorzugte Verkehrsmittel für weitere Reisen ist und ob man in der Regel fair gehandelte oder Biolebensmittel kauft.

Eine Überprüfung der Angaben behalten sich die Kommunen zwar oft vor, aber dazu kommen dürfte es in den seltensten Fällen. Unklar ist auch, was passiert, wenn sich beispielsweise eine bislang autofreie Familie – etwa wegen Zuwachses – eine geräumige Limousine oder gar einen Geländewagen zulegt.