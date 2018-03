Behörden setzen auf spezielle Integrationsmanager

Kürzlich musste Ayhan Ata in den Kindergarten. Da saß eine Mutter mit ihrem hyperaktiven Kind und der Kindergärtnerin. Die eine konnte kein Türkisch, die andere kein Deutsch, Ayhan Ata beides. Denn sie ist in Deutschland geboren, ihre Eltern in der Türkei – und Ata schwäbelt. Den Einsatz im Kindergarten absolvierte sie als Integrationsmentorin des Kreises Neu-Ulm. „Wir berieten darüber, was man tun kann mit dem Kind“, erklärt die 46-Jährige ihren Lösungsweg.

In ganz Deutschland suchen Kommunen nach zweisprachigen Helfern, die Flüchtlinge bei ihrem Alltag in der Bundesrepublik helfen können. Denn für Migranten ist in Deutschland vieles erstmal anders, Missverständnisse sind programmiert. Oftmals sind die Asylhelfer ehrenamtlich tätig, aber inzwischen kommen auch immer häufiger hauptberufliche Helfer zum Einsatz.

So sind in Bayern inzwischen in knapp 70 Kreisen und kreisfreien Städten Integrationslotsen beschäftigt. Der Landkreis München hatte im vergangenen Herbst 13 Stellen für sogenannte Integrationskoordinatoren geschaffen. Sie sollen in Abgrenzung zur Sozialberatung in den Asylbewerberheimen sich besonders um Jobs und Weiterbildung für die Flüchtlinge bemühen.

In Baden-Württemberg startete zum Jahresbeginn ein großes Förderprogramm für Integrationsmanager. Das Land stellt in den nächsten zwei Jahren dafür 116 Millionen Euro zur Verfügung, das Geld soll die Arbeit von etwa 1000 solcher Manager finanzieren. „Es liegt im besonderen Interesse des Landes, die Integration von Flüchtlingen vor Ort zu unterstützen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern“, erklärt das Sozialministerium in Stuttgart das Ziel.

Die 46-jährige Ata arbeitet hingegen ehrenamtlich als Mentorin. Wenn es Bedarf gibt, wird sie vom Landratsamt losgeschickt. „Aktuell existiert ein Pool von 60 Sprachmittlern. Aber wir suchen immer Nachwuchs“, erklärt die Integrationsbeauftragte der Behörde, Mirjam Schlosser. Der Bedarf arabisch- und kurdischsprachiger Dolmetscher sei stark gestiegen, auch derer, die eine afrikanische Sprache, Russisch oder Türkisch sprechen.

Vor zehn Jahren hatte sich Ata an der Neu-Ulmer Volkshochschule zur Integrationsmentorin ausbilden lassen. Der 2016 mit dem Schwäbischen Integrationspreis ausgezeichnete Kurs wurde damals von der erst 24-jährigen Fatma Dogan initiiert. „Ich lerne selbst viel durch die verschiedenen Kulturen“, sagt sie. Waren es anfangs vor allem Menschen vom Balkan, aus Russland und der Türkei, wanderten mit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU verstärkt Angehörige dieser Länder ein. „Heute sitzen zusätzlich Syrer, Afghanen und Afrikaner im Kurs“, erklärt die Montessori-Pädagogin Dogan.

Die Voraussetzungen, um sich für das Mentoren-Ehrenamt zu qualifizieren, sind etwas Zeit für Einsätze tagsüber, gute Beherrschung der deutschen Sprache und möglichst eine Berufsausbildung. Die Ausbildung konnte damals Ata allerdings nicht vorweisen. „Mein Vater ließ mich keine machen“, sagt sie. Doch dies war kein Problem, sie war integriert und hatte Kapazitäten. Dank der Hilfe einer Mitarbeiterin ihres Auftraggebers konnte die 46-Jährige später sogar noch eine Ausbildung zur Sozialbetreuerin absolvieren.