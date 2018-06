Befristete Jobs beim Flüchtlingsamt: Personalrat gewinnt

Das Kapitel von Bürgermeister Ulrich Oberdorfer in Heroldstatt ist offiziell beendet. Am Dienstag hat das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ihm den Bescheid seiner vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand zugesandt. Eine vierwöchige Widerspruchsfrist lies Oberdorfer ohne Einwendungen verstreichen. Am Sonntag, 30. September, soll in Heroldstatt die Wahl eines neuen Bürgermeisters stattfinden.

Ende eines Missverständnisses. Zum 1. Juli endet die Dienstzeit von Ulrich Oberdorfer als Bürgermeister in Heroldstatt ganz offiziell.