Beer: „Europa zu wichtig, um es Populisten zu überlassen“

Die Feuerwehr Riedlingen ist am Mittwochmorgen aufgrund eines Großbrands in Grüningen alarmiert worden. Im Stall eines Geflügelhof ist ein Feuer ausgebrochen.

Als die Rettungskräfte gegen 7.45 Uhr am Hof in Grüningen ankamen, schlugen die Flammen bereits durch das Dach. Der Stall war nicht belegt, die Tiere sollten am Donnerstag eingebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Heizer im Stall in Brand geraten. Gegen 9.45 Uhr war das offene Feuer gelöscht.