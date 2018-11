Bedford-Strohm warnt vor Nationalismus und Antisemitismus

Vor einer Rückkehr von Nationalismus und Antisemitismus hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, gewarnt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und einem weiteren schrecklichen Krieg habe die Bevölkerung damals die richtigen Schlüsse gezogen und „Nie wieder Krieg“ sowie „Nie wieder Nationalismus“ gefordert, sagte der Münchner Bischof am Sonntag zum Start der EKD-Jahrestagung in Würzburg.

„Gerade wir Christen werden dafür einstehen, dass die Lehren aus der Geschichte nicht über Bord geworfen werden und die Versöhnung der Völker das oberste Ziel unseres gesellschaftlichen und staatlichen Handelns bleibt“, sagte Bedford-Strohm. Hass und Misstrauen dürften keine Zukunft haben, auch wenn insbesondere rechtspopulistische Kräfte versuchten, Ängste zu schüren, zu spalten und den Grundkonsens einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft in Frage zu stellen.

Mit Blick auf den 80. Jahrestag der Pogromnacht warnte der Bischof vor einem erneuten Anfachen antisemitischer Hetze. „Wir lassen nicht zu, dass das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert wird.“

Das nachträgliche Relativieren solcher Entgleisungen durch die Vertreter, von denen sie kommen, ändere nichts an dem Denken, das dahinterstehe, sagte Bedford-Strohm. „Und wer ihre Parteien wählt, muss wissen, dass er genau diesem gefährlichen Denken Legitimation verleiht.“ Es sei der Nährboden für rechte Wirrköpfe, die auch vor Beleidigung oder Gewalt gegen Juden nicht zurückschreckten. Dem müssten sich alle Demokraten und insbesondere Christen entgegenstellen.