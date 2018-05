Bedford-Strohm: Christliche Gemeinde lebt aus Hoffnung

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat zu Christi Himmelfahrt zur Zuversicht gemahnt. „Wie kann man so verliebt sein in die Krise, dass man das Hoffnungsvolle gar nicht sieht?“, fragte er laut einer Mitteilung bei einem Gottesdienst im mittelfränkischen Pappenheim. Zwar machten es Kriege, persönliche Rückschläge oder Verluste schwer, die Botschaft von der christlichen Hoffnung zu hören. Doch Christen seien Menschen, die nicht aus Angst und Sorge lebten, sagte Bedford-Strohm.

Die christliche Gemeinde sei die „Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die aus dem Glauben, der Liebe und der Hoffnung lebt.“ Sie beantworte „Aggression mit Sanftmut“, „harte Urteile“ mit Barmherzigkeit und den „Kult des Starken“ mit der „Sensibilität für das Verletzliche“.