Beckmann und Dix im Germanischen Nationalmuseum

Nach einem Erbschaftsstreit ist eine wertvolle Sammlung von Zeichnungen von Max Beckmann und Otto Dix nun im Besitz des Germanischen Nationalmuseums (GNM). Es handle sich bei den 32 Zeichnungen von Beckmann (1884-1950) und den 15 Blättern von Dix (1891-1969) gewissermaßen um die „Kronjuwelen“ des 2015 gestorbenen Kunstkritikers und Sammlers Hans Kinkel, sagte Museumsdirektor Ulrich Großmann am Dienstag in Nürnberg. Es sei ein „bedeutender Bestand“, der heute kaum noch zu finanzieren sei und künftig eine wichtige Rolle in Sonderausstellungen spielen soll.

Kinkel hatte in einem 48-seitigen Testament fast 400 Handzeichnungen der Moderne dem Museum vermacht. Es sei ihm besonders wichtig gewesen, dass die Sammlung zusammenbleibt, sagte Großmann. Jemand - kein Verwandter von Kinkel - habe jedoch Anspruch auf die Werke von Beckmann und Dix angemeldet und das GNM musste das Erbe daher vor Gericht erstreiten. Der Rechtsstreit verhinderte auch, dass die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr in der Sonderausstellung „Von Kirchner bis Baselitz“ zu sehen waren.

In den Werken verarbeiteten beide Künstler unter anderem ihre traumatischen Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. So gehört zu der Sammlung Beckmanns „Toter im Sarg“, eine Strichzeichnung von 1917. Von Dix sind zudem einige sozialkritische Werke darunter, etwa der „Akt mit Zigarette“ von 1922, der eine Prostituierte zeigt. Auch Porträts sind in der Sammlung enthalten, darunter Selbstbildnisse von Beckmann (1912) und Dix (1915). Frühestens in zwei Jahren sollen die Zeichnungen in einer Ausstellung zu sehen sein.