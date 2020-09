Beckenbauer betet regelmäßig und trinkt keinen Alkohol mehr

Von Schwäbische Zeitung

Beim Polizeirevier Ehingen ist am Samstag die erste Anzeige wegen eines Einbruchs in der Max-Planck-Straße eingegangen (wir berichteten). Jetzt kamen zwei weitere Einbrüche im Stadtgebiet hinzu, bei dem Einbrecher am Wochenende Fenster aufhebelten.

Ohne Beute geflüchtet Im Dieselweg flüchteten sie nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute, hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In einem Gebäude in der Hauptstraße fanden sie eine Kasse mit Geld, die sie zu ihrer Beute machten.