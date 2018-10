„Beat it!“: Musical über Michael Jackson geht auf Tournee

Das Musical „Beat it!“ über Michael Jackson geht auf Tournee. Auftakt sei am 1. November in München, teilte COFO Entertainment am Mittwoch in Passau mit. Bis Mai 2019 soll das Spektakel rund um das Leben des „King of Pop“ in mehr als 70 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein, darunter Wien, Hamburg und Zürich. Das Stück feierte Ende August Uraufführung in Berlin.

Allerdings gibt es juristische Querelen: Am Landgericht München I ist eine Klage von Jacksons Nachlassverwaltern anhängig. Ihrer Ansicht nach verfügen die Veranstalter nicht über die notwendigen Rechte für die Aufführung des Bühnenstücks. „Wenn man ein Musical auf die Beine stellen will, braucht man die großen Rechte“, sagte Rechtsanwalt Martin Diesbach dazu. Die normalen Aufführungsrechte der Gema reichten nicht aus, da die Show die Hits in eine Spielhandlung einbette und eine Geschichte erzähle.

Die Kläger fordern, weitere Aufführungen zu unterlassen. Wenn man dies nicht verhindern könne, werde man Schadenersatz verlangen. Die Veranstalter sehen das entspannt. Sie halten die Lizenz über die Gema für ausreichend.

Jacksons Nachlassverwalter wollen mit der Produktionsfirma Columbia Live Stage im Jahr 2020 ein eigenes Musical an den Broadway in New York bringen.

