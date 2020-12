Baywa sammelt halbe Milliarde für erneuerbare Energien ein

Der Münchner Mischkonzern Baywa hat Investoren für sein Geschäft mit erneuerbaren Energien gefunden und will selbst Strom produzieren. Insgesamt stecken Fonds 530 Millionen Euro in die Tochtergesellschaft Baywa r.e. renewable energy, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im Gegenzug erhalten sie 49 Prozent an der Tochter. Die Baywa bleibt mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter.

Baywa-Chef Klaus Josef Lutz zeigte sich erfreut, dass die Tochterfirma durch die Transaktion mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet wird. Die Investoren werden vom Schweizer Unternehmen Energy Infrastructure Partners gebündelt. In ihm habe man „den richtigen Partner gefunden“, sagte Lutz.

Gemeinsam wolle man das Unternehmen auch zu einem unabhängigen Energieproduzenten entwickeln. Die Baywa r.e. werde mittelfristig Solar- und Windkraftwerke mit einer Leistung von bis zu drei Gigawatt selbst betreiben. „Damit stellen wir das Portfolio der BayWa r.e. künftig noch breiter auf und erhöhen die Planbarkeit des Ergebniswachstums“, sagte Lutz.